Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 249 lira 98 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,2 artışla 172 milyon 376 bin 903 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 334 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 249 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 315 lira 10 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 1 kuruş, en düşük 292 lira 62 kuruştan işlem gördü.