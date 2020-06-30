Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 37 kuruş, en düşük 210 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,97 artışla 169 milyon 575 bin 750 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 332 lira 37 kuruş, en düşük saat 06.00'da 210 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 321 lira 625 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 52 kuruş, en düşük 210 lira 14 kuruştan işlem gördü.