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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 478 bin 528 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 945 bin lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 701 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 500 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise bin 412 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 91 milyon 476 bin 803 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 93 milyon 638 bin 713 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot doğal gaz piyasası

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