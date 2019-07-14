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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

14 Temmuz 2019 Pazar 14:05
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 505 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 623 bin 617 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 295 bin 957 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 505 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 72 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 550 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise bin 460 lira 62 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 95 milyon 157 bin 502 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 758 bin 947 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:05
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot doğal gaz piyasası

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