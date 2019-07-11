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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:03
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 570 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 739 bin 803 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 774 bin 86 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 570 lira 3 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 568 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 617 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise bin 522 lira 93 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 125 milyon 772 bin 986 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 339 bin 193 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:03
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. fiyat

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