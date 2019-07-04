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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 605 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 503 bin 200 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 206 bin 608 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 605 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 181 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 654 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise bin 557 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 108 milyon 461 bin 634 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 299 bin 234 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
  1. Doğal Gaz
  2. EPİAŞ
  3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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