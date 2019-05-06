Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 68 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 92 bin 158 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 4 milyon 577 bin 100 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 737 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 522 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise bin 433 lira 35 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 75 milyon 400 bin 519 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 75 milyon 438 bin 661 metreküp olarak kayıtlara geçti.