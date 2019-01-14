Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 587 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 127 bin 788 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü bir milyon 271 bin 209 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 587 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 751 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 635 lira, satış fiyatı ise bin 539 lira 76 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 206 milyon 592 bin 601 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 201 milyon 226 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.