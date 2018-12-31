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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:05
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 429 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 561 bin 677 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 7 milyon 407 bin 347 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 429 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 289 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 472 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise bin 386 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 198 milyon 749 bin 488 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı 198 milyon 636 bin 395 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:05
  1. doğal gaz piyasası
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. Spot Doğal Gaz

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