thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 444 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:09
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 539 bin 180 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 13 milyon 510 bin 800 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 444 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 295 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 488 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise bin 401 lira 39 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 219 milyon 510 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı 213 milyon 627 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:09
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. EPİAŞ
  3. spot doğal gaz piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lucescu'dan flaş Galatasaray açıklaması
    1. Lucescu'dan flaş Galatasaray açıklaması
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Türkiye'den F-35 hamlesi! ABD dışında..
    4. Meteorolojiden yağış uyarısı
    5. Husiler, Hudeyde Limanından çekilmeye..
    6. Adana Demirspor'da üst düzey atama
    7. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    8. Toplantı salonunda Binali Yıldırım..
    9. Fenerbahçe, yılın bombasını patlattı
    10. Bolu Yeniçağa'da su kuyusu sondajı..
    11. Erzincan'da 110 köy yolu kardan kapandı
    12. Rusya'nın iddiası: Esed rejimi..
    13. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    14. İran'da öğrencilerin hayatını..
    15. Banka çalışanından büyük vurgun! 15..
    16. Rusya'da kritik Suriye zirvesi başladı!
    17. Binali Yıldırım kimdir nerelidir kaç..
    18. Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü
    19. Eskişehir'de durdurulan araçta, tarihi..
    20. Osmaniye Otogarı'nda silah ve..
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan