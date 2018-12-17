0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 454 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 802 bin 369 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 6 milyon 594 bin 388 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 454 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 929 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 497 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise bin 410 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 169 milyon 553 bin 972 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 169 milyon 351 bin 367 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:18
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. spot

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk futbolunda bu da oldu! Hakem antrenöre çelme taktı
    1. Türk futbolunda bu da oldu! Hakem..
    2. Erdoğan: "(Ankara'daki tren kazası)..
    3. Başkan Erdoğan konuşuyor
    4. Çankırı Karatekin Üniversitesinden..
    5. "Şirketler çevreye karşı sorumlu..
    6. Saniyeler içinde 80 bin liralık ürün..
    7. Sınıra askeri sevkiyat başladı!
    8. Bakan Akar, Malezya Savunma Bakanı ile..
    9. Bodrum'da sağanağın yol açtığı hasarın..
    10. İstanbul'daki terör operasyonu
    11. ‘Geleceği için’ İngiltere’ye yerleşti,..
    12. "Vesayet odaklarına devleti teslim..
    13. Quick Sigorta acentelerine Kefalet..
    14. GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    15. Gazze'de Filistinli tutuklulara destek..
    16. ASELSAN tarafından üretildi! Hırvat..
    17. "Bizi Göztepe yapan değerlere sahip..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    20. Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'