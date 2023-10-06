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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-10-06 14:51:00 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 895 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 837 bin 623 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 20 bin 440 olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 895 lira 10 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 729 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 439 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 350 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 858 bin 281 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 559 bin 667 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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