Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1304 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 870 bin 641 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 444 bin 441 lira liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1304 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 939 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1348 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 1265 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 210 milyon 803 bin 663 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 53 bin 853 metreküp olarak kayda geçti.