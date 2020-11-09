Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1423 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 321 bin 667 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 777 bin 669 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1423 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 741 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1466 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 1380 lira 93 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 145 milyon 342 bin 798 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 768 bin 827 metreküp olarak kayda geçti.