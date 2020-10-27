Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 90 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 917 bin 666 lira oldu. Bu rakam pazar günü 9 milyon 299 bin 205 liraydı.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1320 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 490 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1360 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 1281 lira 27 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 129 milyon 289 bin 369 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 268 bin 236 metreküp olarak kayda geçti.