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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:38:59 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 147 bin 789 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 17 milyon 793 bin 427 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1312 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 306 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1352 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 1273 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 110 milyon 974 bin 667 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 213 bin 918 metreküp olarak kayda geçti.

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