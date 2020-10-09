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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:11:29 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1301 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 853 bin 467 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 10 milyon 996 bin 78 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1301 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 101 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1340 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 1262 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 664 bin 673 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 565 bin 670 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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