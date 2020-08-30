Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1306 lira 86 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 488 bin 76 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 866 bin 691 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1306 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 432 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1346 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 1267 lira 65 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 114 milyon 604 bin 430 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 575 bin 434 metreküp olarak kayıtlara geçti.