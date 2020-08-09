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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:03:51 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1414 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 22 milyon 770 bin 633 lira oldu. Bu rakam cuma günü 23 milyon 634 bin 698 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1414 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 16 milyon 100 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1415 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 1456 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 107 milyon 211 bin 453 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 533 bin 66 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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