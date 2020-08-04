Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 1385 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün toplam işlem hacmi 16 milyon 510 bin 828 lira oldu. Bu rakam pazar günü 10 milyon 392 bin 661 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1385 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 921 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1427 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 1343 lira 93 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 75 milyon 220 bin 369 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 71 milyon 772 bin 380 metreküp olarak kayıtlara geçti.