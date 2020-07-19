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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-07-19 14:05:26 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1277 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 543 bin 347 lira oldu. Bu rakam cuma günü 9 milyon 298 bin 780 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1277 lira 12 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 317 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1315 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 1238 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 107 milyon 546 bin 164 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 549 bin 802 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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