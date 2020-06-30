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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:09:00 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1483 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 520 bin 653 lira oldu. Bu rakam pazar günü 9 milyon 673 bin 754 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1483 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 767 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1527 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 1438 lira 76 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 75 milyon 647 bin 159 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 76 milyon 216 bin 164 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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