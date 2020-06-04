Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1445 lira 38 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 208 bin 960 lira oldu. Bu rakam salı günü 11 milyon 629 bin 265 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1445 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 430 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1488 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 1402 lira 2 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 85 milyon 611 bin 466 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 84 milyon 435 bin 848 metreküp olarak kayıtlara geçti.