Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1465 lira 55 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 861 bin 180 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 9 milyon 204 bin 513 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1465 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 678 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1509 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 1421 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 73 milyon 406 bin 6 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 76 milyon 74 bin 557 metreküp olarak kayıtlara geçti.