Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1392 lira 89 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün toplam işlem hacmi 23 milyon 719 bin 94 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 28 milyon 65 bin 685 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1392 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 17 milyon 23 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1434 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 1351 lira 10 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 70 milyon 526 bin 59 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 71 milyon 158 bin 867 metreküp olarak kayıtlara geçti.