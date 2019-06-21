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Sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi

‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin Malatya’da ayağı 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

21 Haziran 2019 Cuma 16:48
Sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi

‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin Malatya’da ayağı 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.


Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi başlıyor. Geçen yılda yapılan testte bir çok genç yeteneklerine göre farklı spor branşlarına yönlendirilmişti.


Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla Malatya merkez spor salonunda kurulan parkurda elektronik cihazlar ile akademisyenlerin denetiminde alanında uzman beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından ölçümler yapılıp, ölçüm sonuçları bilim kurulu tarafından değerlendirilmeye alınacak.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:48
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