Sporda şiddet paylaşımında bulunan 831 hesap için harekete geçildi İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili, adli işlem başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunuldu. 831 hesaba adli işlem Açıklamada; Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıkları koordinesinde, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet edilen, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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