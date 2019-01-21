Sporda şiddet paylaşımında bulunan 831 hesap için harekete geçildi
İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili, adli işlem başlatıldığını bildirdi.21 Ocak 2019 Pazartesi 22:35
İçişleri Bakanlığı'ndan, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunuldu.
831 hesaba adli işlem
Açıklamada; Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıkları koordinesinde, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet edilen, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
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