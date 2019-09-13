0553 313 94 23

"Sporcularımız Dünya Güreş Şampiyonası'nda başarılı olacak"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Güreşte hedefimiz ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarıyla temsil etmek"- Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora:"Herkes ilk beşe girebilmek için mücadele edecek. Rakipler de güçlü, biz de iyiyiz. Biz bu kotalardan en fazla alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız"- Milli güreşçi Cenk İldem:"Daha önce 2 defa dünya şampiyonalarında madalya aldım. İnşallah üçüncüyü de burada almaya geldik"

13 Eylül 2019 Cuma 22:04
"Sporcularımız Dünya Güreş Şampiyonası'nda başarılı olacak"

NUR SULTAN (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türk sporcuların Dünya Güreş Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Aydın, Dünya Güreş Şampiyonası için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Musa Aydın, güreşçilerin çok özverili ve uyumlu çalıştığını dile getirerek, "Sporcularımız bayramları kamplarda geçirdi ve ülkemizi başarıyla temsil etmek için büyük fedakarlıklar yaptı." dedi.

Güreşin Türk sporunun lokomotifi olduğunu aktaran Aydın, "İnanıyorum ki sporcularımız dünya şampiyonasında başarılı olacak. Güreşte hedefimiz ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarıyla temsil etmek. Dolayısıyla yükümüz ağır." ifadesini kullandı.

Aydın, dünya şampiyonasında ilk 6'ya giren sporucuların Tokyo Olimpiyatları'na vize alacaklarını dile getirerek, "Dünya Güreş Birliği 21 olan olimpiyat vizesini 16'ya düşürdü. İşimiz daha zor." şeklinde konuştu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora da zor bir şampiyona olacağını belirterek, "Herkes ilk beşe girebilmek için mücadele edecek. Rakipler de güçlü, biz de iyiyiz. Biz bu kotalardan en fazla alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız." diye konuştu.

Milli güreşçi Cenk İldem ise takımın hazırlık durumunun iyi olduğuna vurgulayarak, "Elimden gelen her şeyi yapacağım. Daha önce 2 defa dünya şampiyonalarında madalya aldım. İnşallah üçüncüyü de burada almaya geldik." ifadesini kullandı.

Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Atakan Yüksel de hedefinin şampiyon olup, Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyleyerek, "Burada inşallah takım halinde madalyalar alıp, ülkemize dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.


- Türkiye'den 30 sporcu


Kazakistan'da 14-22 Eylül tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi 10'u kadın 30 sporcu temsil edecek.

Yarın Barı Arena'da başlayacak şampiyonanın ilk gününde, grekoromen stilde 55, 63, 72 ve 82 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:04
  1. Dünya Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. Musa Aydın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
    1. Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa:..
    2. Futbol: Süper Lig
    3. Galatasaray'a 3 puanı Falcao getirdi!
    4. Basketbol: Gloria Kupası
    5. Teknofest İstanbul ziyaret saatleri 2019
    6. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat..
    7. Serdal Adalı'nın acı günü
    8. Maçın ardından
    9. İzmir’de 142 kaçak göçmen yakalandı
    10. Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının..
    11. Teknofest nerede yapılacak?
    12. Vefat eden eski Zimbabve Devlet..
    13. Hollanda polisinden göçmenlere..
    14. Bakan Albayrak'tan faiz indirimi..
    15. Kabine değişecek mi? Erdoğan'dan flaş..
    16. Fatih Terim maçı locadan takip etti
    17. Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz..
    18. Karahasanoğlu'nun şoke eden askerlik..
    19. Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu:..
    20. Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya..
    21. "Sporcularımız Dünya Güreş..
    22. Martin Linnes’ten takıma destek
    23. Feyzioğlu: Hepsinin yüzlerine çarpacağız
    24. Kolonlarında çatlak oluşan bina..
    25. Ayçiçeği üreticisinin fiyat sıkıntısı
    26. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    27. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonda 6..
    28. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis..
    29. ABD'den flaş F-35 açıklaması!
    30. Diyarbakır annelerine destek konvoyu..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi