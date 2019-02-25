Sporcular bu kez kutlama için buluştular

Uluslararası Ağırsiklet Kickboks Şampiyonu Terkan Ercan’ın işletmecisi olduğu spor kulübü 13’üncü yılını düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Marmaris’te kickboks ve muaythaialanında faaliyet gösteren Uluslararası Ağırsiklet Kickboks Şampiyonu Terkan Ercan’ın işletmecisi olduğu spor kulübü 13’üncü yılını düzenlediği etkinlikle kutladı. İlçede faaliyet gösteren kulüp binlerce sporcu yetiştirip, gençlere spor alışkanlığı kazandırdı.Etkinliğe iki yüze aşkın sporcu ve sporcu ailesi katıldı.

Ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attıklarını belirten Ercan, “13 yıldır Marmaris’te faaliyet gösteriyoruz. 13. Yılımızı kutlamak için bir araya toplandık. Marmaris halkı bizleri ve bu sporu seviyor. Bizleri yalnız bırakmadılar inşallah bir 13 senemiz daha geçer. Bu süre içinde birçok Türkiye şampiyonu çıkardık, uluslararası derecelerimiz var. Bir sürü antrenör yetiştirdim. Kendileri Marmaris’te ya da il dışında faaliyet gösteriyorlar. Onlar da başarılılar, başarılı sporcular yetiştiriyorlar. Türkiye’de bu spor oldukça yayılmaya başladı. Herkes ilgi duyuyor, özellikle bayanların ilgisi daha fazla. Hem kendilerini savunmak için hem de vücudu hızlı bir şekilde sıkılaştırıp forma soktuğu için şuanda bu sporu tercih ediyorlar. Avrupa’da ve dünyada da yaygınlaşıyor. Türkiye’de de daha iyi yerlerde olacağını düşünüyor“ dedi.

Etkinliğe katılan sporcular ise sporla uğraşıp aile ortamı olan kulüpte bulundukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.