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Aktüel Sporcu gençler Düzce'deki etkinlikte buluştu
Aktüel

Sporcu gençler Düzce'deki etkinlikte buluştu

Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın : - "Atletizm, triatlon ve tenis gibi spor faaliyetlerle çocuklarımıza hoş vakit geçirmeleri için etkinlik düzenledik. Toplam 48 sporcumuz bu organizasyonda yer alıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:19:57 -
Sporcu gençler Düzce'deki etkinlikte buluştu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından HES kodu alınarak, salgın döneminde spor yapamayan genç sporculara yönelik atletizm, tenis, triatlon dallarında etkinlik düzenlendi.

Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne kayıtlı olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sıkılan ve spor yapamayan 48 lisanslı sporcu, etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte gençler kıyasıya mücadele ederken centilmenliklerinden ödün vermedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle gençlerin hoş vakit geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin 3 spor dalında yarışacağını belirten Aydın, "Atletizm, triatlon ve tenis gibi spor faaliyetleriyle çocuklarımıza hoş vakit geçirmeleri için etkinlik düzenledik. Toplam 48 sporcumuz organizasyonda yer alıyor." dedi.

Aydın, etkinliği hijyen kurallarına göre gerçekleştirdiklerini aktararak sporcu gençlerin hepsine HES kodu aldıklarını sözlerine ekledi.

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