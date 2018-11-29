Sporcu çocuk hangi besinleri tüketmeli?

Düzenli spor yapan çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmelerine özen gösterilmelidir. Spor yaparken enerji harcamaları artar. Harcadıkları enerji ile besinlerden aldıkları enerji eşit olmalıdır. Vitamin ve minarelerle de özen gösterildiğinde performansları artar ve sağlıkları korunur. En önemlisi büyüme ve gelişmeleri uygun düzeyde seyreder. Spor yapan çocuklarda beslenme planı yaptığı sporun süresi, yoğunluğu, yaşı, cinsiyeti, kilosu, boyu gibi faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanıp hazırlanması gerekir. Enerji maliyeti düşük ve yüksek spor dallarının bazılarının dakikada maliyeti, kalori olarak şöyledir;

ÇOCUK GELİŞİMİ HAKKINDA HER ŞEY

Dağa tırmanma 11-13 kcal - Bisiklete binme 5-11 kcal - Futbol 8-9 kcal - Tenis 6-7 kcal - Yüzme 11-12 kcal - Dans 3-8 kcal - Jimnastik 3-7 kcal Büyüme ve gelişme çağındaki spor yapan çocukların günlük ihtiyacı olan enerji, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral, su karşılandıktan sonra yaptığı spora göre eklemeler yapılır.

Yapılan sporun türü ve süresine göre vücuttaki enerji kaynağı değişir. Örneğin ; kısa süren hızlı kuvvet yüklenmelerinde yüksek enerjili ATP ve kreatin fosfat molekülleri kullanılır, sekiz dakikayı geçen sürelerde karbonhidratlar, daha uzun sürelerde karbonhidrat yanında yağ da kullanılır.

Uzun süreli fiziksel aktivitelerde başlangıçtaki kaslardaki glikojen depoları boşalmaya başlar. Glikojen deposu ne kadar yüksekse fiziksel aktivite de başarı oranı artar. Yorgunluk düzeyi düşer. O yüzden karbonhidrat düzeyine dikkat etmek gerekir

Proteinlerin öncelikli görevi; doku harabiyetini onarmak ve yeni doku oluşumudur. Proteinlerin, enerji vermeleri karbonhidratlardan daha sonra gelir.

Spor yapan çocuklarda kilogram başına 1-1,2 gr. veya aldıkları enerjinin % 12 – 15 oranında protein almaları sağlanmalıdır. A, D, E ve K vitaminler bilindiği gibi yağda eriyen vitaminlerdir. Aldıkları görünmeyen ve görünen yağ içeriğine dikkat etmek gerekir.

Spor yapan çocuklarda su tüketimine de unutmamak gerekir. Suyun önemli görevlerinden biri de vücut ısısını dengeler. Spor yapan çocuklarda harcadıkları enerji miktarına göre 1 kcal karşılığında 1 ml su ilave edilmelidir.