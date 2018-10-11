Spor yorumcusundan Arda Turan'a sert sözler: Allah cezanı versin

Arda Turan ile Berkay'ın kavga etmesi ve ünlü şarkıcının burnunun kırılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı.

Kavganın Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e "Evli olmasam seni kaçırmazdım" demesi üzerine çıktığı iddia edildi.

'Eşimi tanımaması mümkün değil'

Berkay yaptığı açıklamada “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var ” dedi.

"Allah cezanı versin Arda"

Konuyla alakalı Twitter hesabından yorumda bulunan Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı;

''Allah cezanı versin Arda, hep adamlıktan söz ederdin, 'ben delikanlıyım' derdin ya. Demek adamlık ve delikanlılığın kitabında evli kadınlara sarkmak da varmış....''