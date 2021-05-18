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Spor Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu’ya saldırı girişimi
Spor

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu’ya saldırı girişimi

Canlı yayında Galatasaray’ı eleştiren spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, program çıkışı saldır8ı girişimine uğradı. Saldırı girişimi kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 12:54:00 -

Özel bir televizyonda spor yorumculuğu yapan Uğur Karakullukçu, canlı yayında Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan’ı eleştirdikten sonra program çıkışı saldırı girişimine maruz kaldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, Karakullukçu’nun şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Sarıyer Huzur Mahallesi İmam Çeşme Yolu Caddesi üzerinde dün saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda, bir televizyon kanalındaki programda futbol yorumculuğu yapan Uğur Karakullukçu, Galatasaray taraftar gurubu ultrAslan’ı eleştirmişti. Yorumcu, programın çıkışında kanalın önünde otomobille gelen üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırganlar ise geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Sarıyer polisi saldırganları kıskıvrak yakaladı

Olayın ardında ihbar üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yorumcunun ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrasında saldırganların eşkallerini ve kimliklerini tespit eden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 saldırganı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen saldırganların burada ifadeleri alınarak işlemleri yapıldı.

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