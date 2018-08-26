Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Aklım ermiyor

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer hamlelerini değerlendirdi. Canlı yayınlanan programda Dilmen Gomis ve Fabri'nin satılmasını eleştirdi.



"AKLIM ERMİYOR"



Dilmen ''Gomis ve Fabri'nin satılmasına aklım ermiyor. Mükemmel bir kaleci gitti, bir de Gomis. Şampiyonlar Ligi'nde iki maç kazanırsan bu bonservis parasını alıyorsun zaten.'' ifadelerini kullandı.