Eylem yapan madencilerden sevindirici haber! Maden İşçileri işverenlerle uzlaşarak eylemi sonlandırdı
Ankara’da bir süredir eylem yapan maden işçileri ve işverenlerin, bakanlık temsilcileri ile birlikte grev ve eylemlerin sonlandırılmasını görüşmek üzere yaptığı toplantı uzlaşmayla sonuçlandı.
Sevindirici gelişmeyi toplantıya ev sahipliği yapan İçişleri Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada; “İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır” denildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA YAKLAŞIK DÖRT SAAT SÜREN TOPLANTI
Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında İçişleri Bakanlığı’nda yaklaşık 4 saat süren bir toplantı yapıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’ın başkanlığındaki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız katıldı. Uzlaşmayla sonuçlanan toplantıdan, işçilerin grev ve eylemlerini sonlandırma kararı çıktı.
Maden işçilerine müjde! İşçinin alın teri kurumadan alacağı ödenecek! Bakanlıktan holdinge son uyarı