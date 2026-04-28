  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eylem yapan madencilerden sevindirici haber! Maden İşçileri işverenlerle uzlaşarak eylemi sonlandırdı
Gündem

Eylem yapan madencilerden sevindirici haber! Maden İşçileri işverenlerle uzlaşarak eylemi sonlandırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eylem yapan madencilerden sevindirici haber! Maden İşçileri işverenlerle uzlaşarak eylemi sonlandırdı

Ankara’da bir süredir eylem yapan maden işçileri ve işverenlerin, bakanlık temsilcileri ile birlikte grev ve eylemlerin sonlandırılmasını görüşmek üzere yaptığı toplantı uzlaşmayla sonuçlandı.

Sevindirici gelişmeyi toplantıya ev sahipliği yapan İçişleri Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada; “İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır” denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA YAKLAŞIK DÖRT SAAT SÜREN TOPLANTI

Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında İçişleri Bakanlığı’nda yaklaşık 4 saat süren bir toplantı yapıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’ın başkanlığındaki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız katıldı. Uzlaşmayla sonuçlanan toplantıdan, işçilerin grev ve eylemlerini sonlandırma kararı çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23