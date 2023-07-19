Spor yorumcuları 1959 konusunda bölündü

TFF'nin son aldığı, 1959’da “Türkiye Birinci Futbol Ligi” adıyla başlayıp bugün “Süper Lig” olarak devam eden Türkiye ligine mensup takımların 1959 öncesi ile sonrasındaki başarı kriterlerini tekrar değerlendirmek maksadıyla özel bir komisyon kurması Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sert tartışmalara sahne oluyor.

Spor yorumcularının ise daha önce Fenerbahçe'nin kayıp yılları hakkında yaptıkları açıklamalarda farklı düşünüyorlar.

Spor yorumcusu Emre Bol BabalaTv'de yayınlanan Kim Haklı programına konuk oldu. Bugün yayınlanan bölümde Kemal Özcanlı karşısında Emre Bol Fenerbahçe'yi savundu.

Emre Bol, "Bu neye benziyor biliyor musunuz ? Galatasaray 2000'de UEFA şampiyonu oldu mu ? Şu an UEFA kupası diye bir kupa var mı ? Yok. Avrupa ligi var. Bende onu kabul etmiyorum o zaman." dedi.

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