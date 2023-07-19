  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merdan Yanardağ'ın duruşmasında karar!

Gazze Şeridi'nin yeniden imarı hakkında uzman isimden 205 milyon dolar tahmini ezber bozdu

Görüntülere tepki yağmıştı! Hamile kadına dehşeti yaşatan şahıs hakkında gelişme

Bakan Koca paylaştı: Dev proje hızla yükseliyor

Doğalgazı en ucuz kullanan ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Sony'den dikkat çeken hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu: sessizliğini bozarak aynasız makinesini tanıttı! Geri döndü

Dolar 27 liraya dayanırken Necmettin Batırel sessizliğini bozdu: Evet manzara hiç iç açıcı değil ama...

Tesla çaresiz kalan sürücülere, yeni Tesla Semi elektrikli tır üretti! Artık yollarda olacak: Böyle duyurdular, geliyor

Sedat Peker'den seçimden iki ay sonra ilk paylaşım! Türkiye'ye mi dönecek?

TB2 SİHA'lara karşı Ruslar kendi İHA'sını üretti! 'Neredeyse yenilmez olacak' diyerek duyurdular
Spor Spor yorumcuları 1959 konusunda bölündü
Spor

Spor yorumcuları 1959 konusunda bölündü

Yeniakit Publisher
2023-07-19 03:24:00 -
Spor yorumcuları 1959 konusunda bölündü

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 1959 öncesindeki şampiyonluklara dair yaşanan tartışma spor yorumcularını da böldü.

TFF'nin son aldığı, 1959’da “Türkiye Birinci Futbol Ligi” adıyla başlayıp bugün “Süper Lig” olarak devam eden Türkiye ligine mensup takımların 1959 öncesi ile sonrasındaki başarı kriterlerini tekrar değerlendirmek maksadıyla özel bir komisyon kurması Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sert tartışmalara sahne oluyor.

Spor yorumcularının ise daha önce Fenerbahçe'nin kayıp yılları hakkında yaptıkları açıklamalarda farklı düşünüyorlar.

Spor yorumcusu Emre Bol BabalaTv'de yayınlanan Kim Haklı programına konuk oldu. Bugün yayınlanan bölümde Kemal Özcanlı karşısında Emre Bol Fenerbahçe'yi savundu.

Emre Bol, "Bu neye benziyor biliyor musunuz ? Galatasaray 2000'de UEFA şampiyonu oldu mu ? Şu an UEFA kupası diye bir kupa var mı ? Yok. Avrupa ligi var. Bende onu kabul etmiyorum o zaman." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23