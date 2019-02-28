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Spor yazarları, TFF başkanının istifasını ve Şenol Güneş’i değerlendirdi

Spor yazarlarından Ölaç Uluç, istifa eden TFF Başkanı Demirören’in Teknik Direktör Şenol Güneş ile 4 yıllık sözleşme imzalamasını rezalet olarak nitelendirirken, Kemal Belgin ise Demirören’in istifa için geç kaldığını belirtti.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:43
Spor yazarları, TFF başkanının istifasını ve Şenol Güneş’i değerlendirdi

Spor yazarlarından Ölaç Uluç, istifa eden TFF Başkanı Demirören’in Teknik Direktör Şenol Güneş ile 4 yıllık sözleşme imzalamasını rezalet olarak nitelendirirken, Kemal Belgin ise Demirören’in istifa için geç kaldığını belirtti.


Türkiye Futbol Federasyonu bugün hareketli saatler geçirdi. İlk olarak A Milli Futbol Takımı’nın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in getirildiği açıklandı. Daha sonra ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 2012 yılından beri yürüttüğü görevini bahis ihalesini almasının ardından istifa ettiği duyurdu. Haziran ayında yapılacak olan TFF Genel Kurulu’na kadar Türkiye Futbol Federasyonu’na Başkanvekili Hüsnü Güreli vekaleten başkanlık edecek. Yaşanan bu olayları Spor yazarlarından Öcal Uluç ve Kemal Belgin, İHA’ya değerlendirdi.



Öcal Uluç: "Bu tablo bir rezalettir"


Bu gündemlerle ilgili konuşan Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Öcal Uluç, “İstifa eden Federasyon Başkanı, milli takıma getirecek teknik direktörü kendisi niye seçiyor. Nezaketen değil, ahlaken bırakması lazım. Beni getirdiler belki başkanlığa. Ben Şenol Güneş ile çalışmak istemiyorum ne olacak. Böyle bir rezalet olmaz. İstifa edecek başkan 4 yıllık mukavele yaparak Milli Takım’ın başına antrenör getirmesi demek hukuken de ahlaken de yapılmaması gereken bir şeydir. Gelecek olan federasyon başkanı, Milli Takım’a Şenol Güneş’in yerine Erol Bulut’u getirmek istiyorsa ne olacak. Bu tablo bir rezalettir” diye konuştu.



Kemal Belgin: “Yıldırım Demirören istifa etmekte geç kaldı”


Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Kemal Belgin ise, Yıldırım Demirören’in daha önce gitmesi gerektiğini ifade ederek, “Türk futbolu Yıldırım Demirören dönemi kadar hiç kötü yönetilmedi. Geç bile kalındı. Kim gelirse hayırlı olsun. Şenol Güneş için milli takım 1 senedir konuşuluyordu. Bir an önce açıklanması iyi oldu. Böylece dedikodular ortadan kalktı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:43
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