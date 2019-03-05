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"Spor yatırımlarımız devam edecek"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Adıyaman Gençlik Merkezi'ni çok beğendim. Gençlik merkezlerinin sayısını artırmak istiyoruz"

05 Mart 2019 Salı 13:34
"Spor yatırımlarımız devam edecek"

ADIYAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezlerinin sayısını artırmak istediklerini söyledi.

Adıyaman'daki programına Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek başlayan Bakan Kasapoğlu, sohbet ettiği esnafın sorunlarını da dinledi. Bakan Kasapoğlu çevredeki gençlere, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" adlı kitabını hediye etti.

Esnaf ziyaretinin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing alan Kasapoğlu, daha sonra Adıyaman Gençlik Merkezi'ni gezdi.

Bakan Kasapoğlu, burada Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun düzenlediği Türkiye Judo Yarışması'nda şampiyon olan Seyhan Bayat'ın seslendirdiği "Adıyaman" adlı türküyü dinledi.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman'ın kendileri için önemli şehir olduğunu söyledi.

Kentin, genç nüfus açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Adıyaman Gençlik Merkezi'ni çok beğendim. Gençlik merkezlerinin sayısını artırmak istiyoruz. Spor yatırımlarımız devam edecek. Adıyaman'da şampiyonlar yetiştirme noktasında çalışmalarımız devam edecek. Adıyaman'ı hiçbir zaman ertelemedik." diye konuştu.

Bu arada gençlik merkezindeki resim kursuna katılan Mesut Sincar, Bakan Kasapoğlu'na, sulu boyayla yaptığı portresini hediye etti.


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:34
  1. Adıyaman
  2. gençlik merkezi
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. ziyaretler

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