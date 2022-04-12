Spor yasasıyla kayıt dışılığın önüne geçilecek

AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’nin detaylarını AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan gazetemize anlattı.

Yönetim sorumlu olacak

Teklif için görüşmelerin haftaya yapılacağını belirten Özalan, “Spor Kulüpleri, Spor Anonim Şirketleri için yönetici tanımı getirerek, yönetim kurulu üyeleri dışındaki kişilerde sorumluluk kapsamına alınacak. Böylece oluşabilecek zararlardan bu kişilerde şahsi mal varlıklarıyla artık sorumlu olacak” dedi. Denk bütçenin getirileceğini vurgulayan Özalan, şunları anlattı: “Spor Kulüpleri, Spor Anonim Şirketleri için denk bütçe sistemi getiriliyor. Spor Kulüpleri, Spor Anonim Şirketleri için esas olan denk bütçedir. Gelir ne kadarsa o kadar harcama yapma esas alındı. Biz de yasada bunu istiyoruz. Ayrıca denk bütçenin şartlarının belirlenmesi noktasında da Türkiye Futbol Federasyonlarına yetki vermekteyiz. Hatta Türkiye Futbol Federasyonu’nun uyguladığı takım harcama limiti var. Bunu da kanunu bir dayanağa kavuşturmak istiyoruz.”

Kulüpler dernek olmayacak

Spor kulüplerinin dernek vasfından çıkarılacağını da ifade eden Alpay Özalan, şöyle devam etti: “Spor Kulüpleri Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilli sağlanacak. Artık bir spor kulübü kurmak için en az 7 kişi bir araya gelebiliyor. Gerekli evrakları da tamamladıktan sonra Bakanlığa başvurup spor kulübü tescili yapabiliyorlar. Federasyonlarda da asil üye 11, yedek üye 11 olarak sınırladık. Artık bunların içerisinde de kendi branşlarında faal olmayan eski milli sporculara yer açtık.”

Kayıt dışının önüne geçiliyor

Kulüplerin belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yapacağını da vurgulayan Özalan, şunları aktardı: “Özellikle spor kulüpleri için 7 bin TL üzerindeki tüm harcamalar, tahsilâtlar banka, PTT veya Finans Kuruluşları üzerinden yapılacak. Böylece de kayıt dışının önüne geçilecek. Bir başka deyimle de artık taraftarın cebinin korunması diyebiliriz. Takımlara gönül vermiş taraftar maçlara giderek, takımın ürünlerinden alarak takımlarına maddi yardımda bulunuyorlar. Dolayısıyla taraftarın cebinden çıkan paraların sorgulandığı, zarara uğratıldığı zaman da hesabı sorulacak.”