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Spor Spor Yasası geçince işler değişecek!..
Spor

Spor Yasası geçince işler değişecek!..

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından yabancı oyuncu kuralı ve yayın ihalesi hakkında açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, Spor Yasası’nın kulüpler için büyük sıkıntılara neden olacağını da söyledi...

Yeniakit Publisher
2022-04-14 10:49:00 -
Spor Yasası geçince işler değişecek!..

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından yabancı oyuncu kuralı ve yayın ihalesi hakkında açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, Spor Yasası’nın kulüpler için büyük sıkıntılara neden olacağını da söyledi...

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