Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi - Ankara'da 630 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 43 ilden 161 kulüp ve 630 sporcu katıldı. Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şunlar: Tek kadınlar: 1. Özge Bayrak, 2. Aliye Demirbağ, 3. Büşra Ünlü, 3. Betül Söner Tek erkekler: 1. Emre Lale, 2. İbrahim Haktan Doğan, 3. Berkay Çiçen, 3. Ahmetcan Oruç Çift kadınlar: 1. Bengisu Erçetin-Nazlı Can İnci, 2. Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül, 3. Betül Söner-Naime Yılmaz, 3. Büşra Ünlü-Bahar Yavru Çift erkekler: 1. Mehmet Çapar-Emre Sönmez, 2. Serdar Koca-Serhat Salım, 3. Murathan Eken-Mert Tunco, 3. Hasan Berkay Günbaz-Yunus Emre Karakaş Karışık çiftler: 1. Emre Lale-Özge Bayrak, 2. Emre Sönmez-Zehra Erdem, 3. Semih Baha Başakın-Sare Ece Başakın, 3. Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül

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