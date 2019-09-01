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Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi.

01 Eylül 2019 Pazar 10:49
Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi. Marmara Golf Sahası’nda oynanan şampiyonanın final raundunun sonunda toplamda 301 (+13) gross skor oynayan Tamer Yamaç kupanın sahibi oldu. Yamaç’a kupasını Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya verdi.


28 - 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Silivri’de gerçekleştirilen olan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi. Marmara Golf Sahası’nda yapılan organizasyonda Sueno Golf Kulübü, İGGA, Ant. Bahçeşehir, Kemer Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Serik BGA, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, National AGGA, National BGK, İzmir Golf Kulübü’den ve ferdi lisanslı 71 sporcu mücadele etti. Oynanan müsabakanın final raundunun ardından erkekler grossda National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 301 (+13) gross skorla birinci, Berk Çelik 304 (+16) gross skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan 311 (+23) gross skorla üçüncü oldu.


Kadınlar grossda ise National BGK’dan İrem Demir ile Kemer Golf Kulübü’nden Mina Gençoğuz Play Off’a kaldılar. 18. Çukurda oynanan Play Off müsabakasının ilk oyunu berabere tamamlandı. İkinci kez tekrarlanan Play Off’un galibi İrem Demir oldu. Mina Gençoğuz ikinci sırada yer alırken, İGGA’dan Begüm Yılmaz 312 (+24) gross skorla üçüncü oldu.


Erkekler A kategorisinde National BGK’dan Veli Buğra Kuş toplamda 288 net skorla birinci, National AGGA’dan Berk Çelik 290 net skorla ikinci, Taurus Golf Kulübü’nden Durmuş Keçeli 291 net skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Mina Gençoğuz toplamda 281 net skorla birinci, National BGK’dan İrem Demir 288 net skorla ikinci, İGGA’dan Begüm Yılmaz 292 net skorla üçüncü basamakta yer aldı.


Erkekler B kategorisinde National BGK’dan Hasan Şekeroğlu toplamda 279 net skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Çelikoğlu 284 net skorla ikinci, Ant. Bahçeşehir’den Hüseyin Baser Çamur 295 net skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Klassis Golf Kulübü’nden Nazlı Yıldız toplamda 283 net skorla birinci, National BGK sporcularından Hatice Sarı 284 net skorla ikinci, Samsun Büyükşehir Golf Kulübü’nden Selen Oral 287 net skorla organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.


Dereceye giren sporcular için final raundunun ardından kupa töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya, Klassis Golf Kulübü Kurucu Başkanı Serdar Candar ve Klassis Golf Kulübü Genel Sekreteri Hazım Evrengil verdi

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:49
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