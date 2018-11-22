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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
22 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Futbol
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