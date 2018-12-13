Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Büyük ihmalkârlık! 5 milyon liralık hizmet uçup gitti
Tren kazasıyla ilgili CHP'den açıklama
Galatasaray Muslera'yı sezon sonunda satıyor!
Erdoğan'dan YHT kazası sonrası talimat!
FETÖ liderine ilanen tebliğ
Erkenin treni kaçtı tatilin maliyeti arttı
Erdoğan resti çekti! "İtiraz istemiyorum
Genç futbolcu sahada hayatını kaybetti
İDO'dan "Büyük Kış İndirimi"
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Diriliş'te sürpriz gelişme! Mevlana geliyor
Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
11 fenomen gözaltında! Şaşkına döndüler...
Adalet Bakanı'ndan başsağlığı mesajı
Yerli imkanlarla bir ilk daha!
Dolar bugün ne kadar?
İşte Ankara'daki YHT kazasından ilk görüntüler
Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Valisi Şahin'den tren kazası açıklaması
Vietnam'da sel: 5 ölü, 4 kayıp
Pekcan: Türkiye rekor kıracak
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.
13 Aralık 2018 Perşembe 12:10
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:10
Futbol
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Kültür - Sanat
Yedi İklim dergisinden iki yeni kitap daha
Kültür - Sanat
Telefon bağımlılığına karşı kitap seferberliği
Kültür - Sanat
Albaraka Türk’ten hat ve tezhip sergisi
Ekonomi
Dünyada Türkçe’ye ilgi giderek artıyor
Ekonomi
Kütahya’da öğrenecek Özbekistan’da öğretecek
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Aile çöküyor mu?
Ahmet Varol
Zuvari cinayetiyle ilgili yeni bulgular
Ali Erkan Kavaklı
En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed (sav) Hiçbir Öğrencisinden Vazgeçmedi, Beyaz-Zenci,Yetenekli-Yeteneksiz Ayırımı Yapmadı
Ali Karahasanoğlu
Osmanlı’ya küfür serbest mi?
Atilla Özdür
Demokrasinin kutsallarından, içme hakkı…
Hüseyin Öztürk
Devlet Ve Millet İnsanı Olmak
Rasim Bolbol
“AKP’li rektör”, kendisine iftira atanların dolmuşuna niye bindi?
Son Eklenen Haberler
Samsung'dan "siber zorbalığa" karşı..
Almanya'da enflasyon kasımda arttı
Yedi İklim dergisinden iki yeni kitap..
İstanbul'un tarihi, Taş Devri'ne kadar..
"3. Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları..
"Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı"
Telefon bağımlılığına karşı kitap..
"Türk milletinin desteğini hep arkamda..
Büyük ihmalkârlık! 5 milyon liralık..
İran'da açlık grevindeki siyasi..
Albaraka Türk’ten hat ve tezhip sergisi
Kayseri'de kaçak madeni yağ operasyonu
Fenerbahçe-Erzurumspor maçı saat kaçta?
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
"Kuzey Akım 2 projesine" iptal çağrısı
Dünyada Türkçe’ye ilgi giderek artıyor
GÜNCELLEME - Deniz Kuvvetleri..
GÜNCELLEME 2 - Antalya Emniyet Müdür..
Bylock konuşmalarında ortaya çıktı!..
Hollywood yıldızı Natalie Portman'dan..
ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
Günün Karikatürü
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
YORUM YAZ