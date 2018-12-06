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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor

- Ligde haftanın ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak

06 Aralık 2018 Perşembe 09:34
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın yapılacak Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla açılacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

9 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)

10 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Afyonkarahisar Zafer)

20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:34
  1. 15. hafta
  2. Futbol
  3. Program
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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