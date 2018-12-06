Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor
- Ligde haftanın ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak06 Aralık 2018 Perşembe 09:34
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın yapılacak Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla açılacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
9 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Kazım Karabekir)
16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)
10 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Afyonkarahisar Zafer)
20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
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