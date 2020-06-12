Spor Toto ile Gölbaşı Belediyesi iş birliği anlaşması imzaladı

ANKARA (AA) - Spor Toto Teşkilatı ile Ankara'da Gölbaşı Belediyesi arasında yeni yatırımlar için iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in bir araya gelerek protokolü imzaladıkları belirtildi.

Protokole göre, Gölbaşı'nda bulunan Cumhuriyet Kapalı Salonu'nun ve spor kompleksi içinde yer alan sentetik çim sahanın yenileneceği, uluslararası düzeyde yarışmaların olabileceği bilardo salonu ile sekiz adet mini futbol sahasının yapılacağı ve yeni bir spor salonun inşa edileceği aktarıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz bilardo salonumuza bu protokol ile kavuşacağız. Sporcu fabrikası dediğimiz çocuklarımızın donanımlı şekilde yetişeceği bir spor salonun yapılması ile kaliteli eğitimin önü de açılmış olacak. Bilardo turnuvalarına Ankara’mızın nadide ilçesi Gölbaşı olarak ev sahipliği yapma hayalimiz artık gerçek olacak. Bu sayede spor turizmini başkentimize taşıyacak hem Gölbaşı’nın hem de Ankara’nın turizm kenti olmasına fayda sağlayacağız."





