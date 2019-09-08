Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi erteleme maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi erteleme maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Dış Sahada oynanan karşılaşmayı konuk ekip Galatasaray 3-0 kazandı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Ahmet İnci xx, Mehmet Koç xx

İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan x, Sabahattin Semih Şahin x (Safa Bağçı x dk77), Fevzi Can Kelebek x (Enes Koçoğlu x dk 46), Mustafa Adıktı x, Göktuğ Yayla x, Ahmet Can Kenger x (Alperen Elmas x dk 77),Hayrullah Erkip x (Kamil Beyhan x dk 87),Halil can Durmuş x, Yunus Emre Kılınç x, Mehmet Eray Özbek x,Talha Sarıaslan x (Ahmet Kağan Malatyalı x dk 60)

Galatasaray U17: Kerem Yusuf Ersunar xxx, Murat Şenel xxx, Abıl Batın Aydın xxx, Emin Bayram xxx, Ata Öztürk xxx, Bartuğ Elmaz xxx, Yusuf Erdem Gümüş xxx (Özgür Baran Aksaka x dk 75), İsmail Zehir xxx (Veysel Can x dk 80), Melih Mert Kaya xxx, Selman Faruk Dibek xxx (Kaan Geçim x 80), Taha Aydınlı xxx (Samet Helvacı x dk 85)

Goller:Bertuğ Elmaz dk 9, Murat Şenel dk 85, Samet Helvacı dk 90 (Galatasaray U17)

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