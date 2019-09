Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi erteleme maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Dış Sahada oynanan karşılaşmayı konuk ekip Galatasaray 3-0 kazandı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Ahmet İnci xx, Mehmet Koç xx

İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan x, Sabahattin Semih Şahin x (Safa Bağçı x dk77), Fevzi Can Kelebek x (Enes Koçoğlu x dk 46), Mustafa Adıktı x, Göktuğ Yayla x, Ahmet Can Kenger x (Alperen Elmas x dk 77),Hayrullah Erkip x (Kamil Beyhan x dk 87),Halil can Durmuş x, Yunus Emre Kılınç x, Mehmet Eray Özbek x,Talha Sarıaslan x (Ahmet Kağan Malatyalı x dk 60)

Galatasaray U17: Kerem Yusuf Ersunar xxx, Murat Şenel xxx, Abıl Batın Aydın xxx, Emin Bayram xxx, Ata Öztürk xxx, Bartuğ Elmaz xxx, Yusuf Erdem Gümüş xxx (Özgür Baran Aksaka x dk 75), İsmail Zehir xxx (Veysel Can x dk 80), Melih Mert Kaya xxx, Selman Faruk Dibek xxx (Kaan Geçim x 80), Taha Aydınlı xxx (Samet Helvacı x dk 85)

Goller:Bertuğ Elmaz dk 9, Murat Şenel dk 85, Samet Helvacı dk 90 (Galatasaray U17)