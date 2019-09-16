Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi Spor Toto Gelişim Elit U14 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Eskişehirspor’u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Gelişim Elit U14 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Eskişehirspor’u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Gelişim Elit U14 (Elit Akademi U14) Ligi’nde mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, ligdeki galibiyetini aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Sentetik tesislerinde oynadığı Eskişehirspor U14 maçında rakibine 3-0 mağlup etmeyi başardı. Gökhan Vatansever, Ali Taşçı ve Adil Ekin Erdağı hakem üçlüsünün yönettiği müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 3-0’lık net bir sonuçla ayrılarak Kayseri’ye 3 puanla döndü. Sarı-Kırmızılıların gollerini 20.dakikada Arda Hasan Öğretir, 60.dakikada Korkmazcan Dernek ve 65.dakikada Berat İşkol kaydetti.

Sarı-Kırmızılılar ligin ilk haftasını BAY olarak geçerken, bu sezon ilk maçını deplasmanda oynadığı sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor.

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