Spor Toto Elit Akademi U19 Ligi Spor Toto Elit Akademi U19 Liginin 23.

Spor Toto Elit Akademi U19 Liginin 23.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar evinde Atiker Konyaspor’a 2-1 mağlup olmaktan kurtulmadı.



Stat: Sümer Stadı 1 Nolu Saha

HAKEMLER: Hakan Çam xx, Mustafa Emre Doğruer xx, Murat Yakut xx 4.Hakem Fulya Fırat

İstikbal Mobilya Kayserispor U19:Doğan Alemdar x, Abdullah Gürbüz x, Barış Doğan x, Aras Aydın x, Osman Can Çötür x, Ercan Çiftçi x, Hüseyincan Taş x, Muhammed Akçiçek x, Mehmet Turan Karamahmut x, Ahmet Kürşad Kılıç x, (Abulsamed Demirel x dk 37) Süleyman Temiz x

Atiker Konyaspor U19:Bahattin Tuğrul Aygün xx, Muhammed Fatih Kunat xxx, Mehmet Keles xxx,Fatih Akbaş xxx, Hüseyin Aybars Tüfekçi xxx,Fuat Duran xxx, Oğuzhan Eskikoy xxx, Ali Kale xxx, Ferhat Beşer xxx, Mert Dikici xxx, Ali Çelik xx

GOLLER: Abdulsamed Demirel dk 75 (İ.M.Kayserispor U19) Fuat Duran dk 24,Ali Çelik dk 58 (Atiker Konyaspor U19)

Kırmızı Kart: Abdullah Gürbüz dk 90 (İ.M.Kayserispor U19) Ali Çelikdk 62 (Atiker Konyaspor U19)

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