Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar: Yarın: 19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: Ramazan Keleş 9 Mart Cumartesi: 13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: Erkan Özdamar 13.30 Giresunspor-Boluspor: Onur Özütoprak 16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç 10 Mart Pazar: 13.30 Hatayspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan 16.00 İstanbulspor-Altınordu: Mustafa Aydın 16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz 19.00 Gençlerbirliği-Altay: Zorbay Küçük 11 Mart Pazartesi: 19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: Ali Şansalan

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