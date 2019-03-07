Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı07 Mart 2019 Perşembe 12:55
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: Ramazan Keleş
9 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: Erkan Özdamar
13.30 Giresunspor-Boluspor: Onur Özütoprak
16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
10 Mart Pazar:
13.30 Hatayspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
16.00 İstanbulspor-Altınordu: Mustafa Aydın
16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Gençlerbirliği-Altay: Zorbay Küçük
11 Mart Pazartesi:
19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: Ali Şansalan
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