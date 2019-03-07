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Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı

07 Mart 2019 Perşembe 12:55
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: Ramazan Keleş

9 Mart Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: Erkan Özdamar

13.30 Giresunspor-Boluspor: Onur Özütoprak

16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç

10 Mart Pazar:

13.30 Hatayspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

16.00 İstanbulspor-Altınordu: Mustafa Aydın

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Gençlerbirliği-Altay: Zorbay Küçük

11 Mart Pazartesi:

19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: Ali Şansalan

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:55
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